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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الكويت تستهجن استمرار تعديات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مؤسسات الإغاثة والمنظمات الإنسانية

الكويت
الكويت
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أعربت الكويت عن إداناتها للغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف العاملين بمنظمة (المطبخ المركزي العالمي) الإغاثية في القطاع.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان مساء أمس الثلاثاء، أن دولة الكويت تستهجن تعديات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة على مؤسسات الإغاثة والمنظمات الإنسانية واستخفافها بمطالبات المجتمع الدولي بإيقاف هذه المجازر.

وشددت الوزارة على ضرورة تحمل مجلس الأمن للمسؤوليات المناطة به تجاه صون وحماية الأمن والسلم الدوليين وضمان وصول المساعدات الإغاثية للقطاع دون عوائق أو قيود.

الكويت قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة منظمة المطبخ المركزي العالمي