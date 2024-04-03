مسلسل المعلم الحلقة 22،23| وفاة زمزم ومساومة مصطفى شعبان لـ الجنتل على المخدرات

تضمنت الحلقة 22،23 من مسلسل "المعلم" أحداث مثيرة وشيقة، حيث بدأت بدخول زمزم المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، كما ذهب مصطفى شعبان إلى الجنتل بشأن المساومة على شحنة المخدرات.

وتوالت أحداث الحلقة حول وضع مصطفى شعبان عدة شروط حتى يعطيهم المخدرات أولها نقل محلات والده له بيع وشراء، ثم كتابة الفيلات له، ثم بعد ذلك سيقول لهم على مبلغ يكون نصيبه في العملية حتى يستردوا البضاعة.

وذهب المعلم إلى زمزم للمستشفى وطلب من الدكتور أن يهتم بها، وخرج من غرفتها على اتصال من دكتور المعلم قلاش لكي يبلغه أن المعلم قلاش استعاد وعيه ويريد أن يقابله، بينما سمع المعلم بشر المكالمة، وأخبر حجاج أن قلاش استعاد وعيه وسوف يبلغ الحقيقة للمعلم، فأمر المعلم حجاج ابنه بقتل المعلم قلاش قبل أن يصل إليه المعلم ويعرف الحقيقة منه.

وشهدت أحداث حلقة اليوم من مسلسل "المعلم" وفاة زمزم بسبب إصابتها بمرض سرطان الدم، حرصت على توصية "دهب" الشخصية التي تجسدها الفنانة هاجر أحمد، وقالت لها: "عوزاكي تخلي دبلتي في إيدك وحسن أمانة في رقبتك ابني يا دهب أمانة في رقبتك ليوم الدين، مش عايزة مناهدة مفيش وقت"، وقامت بتلبيسها الدبلة، وقالت: "الحمد لله أنا كده رضيت مظلمة الناس، ادعيلي يا دهب ربنا يسامحني أبقي بوسيلي حسن".

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.