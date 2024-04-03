مناورات جوية كورية أمريكية يابانية مشتركة

أعلنت كوريا الجنوبية أنها والولايات المتحدة واليابان أجرت تدريبات جوية مشتركة بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، شاركت فيها قاذفات ذات قدرات نووية، في استعراض للقوة ضد بيونج يانج، بعد إطلاقها لصاروخ باليستي أمس.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان، أن المناورات الجوية جرت فوق المياه جنوب شرق جزيرة جيجو، بعد ساعات فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا متوسط المدى في البحر الشرقي، مشيرة إلى أن التدريبات تأتي لردع التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية وتعزيز قدرات الدول المشاركة على الرد. وكانت كوريا الجنوبية أعلنت أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان، أنها رصدت عملية إطلاق أجرتها بيونغ يانغ لصاروخ باليستي متوسط المدى باتجاه البحر الشرقي، المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وفي طوكيو، أكدت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان، أن الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي سقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. ويأتي إطلاق الصاروخ الباليستي الأخير بعد 15 يوما من تدريبات إطلاق النار التي أشرف عليها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والتي تضمنت قاذفات صواريخ متعددة ضخمة في المنطقة الغربية من البلاد.