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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

«يوم الفاصوليا البيضاء».. تعرف على أغرب عيد عند اليابانيين لطرد الأرواح الشريرة

الفاصوليا
الفاصوليا
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يُحيي اليابانيون في مثل هذا اليوم ٣ أبريل من كل عام يوم الفاصوليا البيضاء، حيث يحتفل اليابانيون بهذا اليوم كل عام كأغرب احتفال على الأرض عن طريق إلقاء الفاصوليا في الشارع؛ اعتقادًا منهم بأنها تساعد في طرد الأرواح الشريرة، وهذا الاحتفال مقدس حيث يذهب المحتفلون الى المعابد الدينية ويُلقي حبات الفاصوليا على الطرقات والشوارع.

ويرتدي المحتفلون ملابس تشبه الأشباح ويرمي الأطفال حبات الفاصوليا على آبائهم قائلين "للعفاريت اذهبي وياسعادة تعالي"، اعتقادًا بأن هذا يساعد في تحقيق السعادة في البيوت وجلب الرزق، وهذا اليوم معروف دوليا وعطلة رسمية في اليابان حيث يجتمع الكثيرون في المعابد البوذية والمقابر لإلقاء الفاصوليا والصلاة من أجل كسب الحظ.


ويشارك في الاحتفال كل فئات وأطياف المجتمع من نجوم السينما، الرياضيون، مصارعو السومو، الشخصيات البارزة ومشاهير المجتمع حيث يقومون برمي الفاصوليا المحمصة على الجمهور والمحتفلين.

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اليابانيون يوم الفاصوليا البيضاء أغرب احتفال على الارض