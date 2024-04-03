من أفغانستان.. دعوات داعش خراسان تثير قلقًا إقليميًا وعالميًا

أثار الهجوم المميت الذي شنه فرع تنظيم داعش في خراسان على حفل موسيقي في موسكو مخاوف جدية في العالم. وأشاد فرع تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان بهجوم موسكو ودعا إلى شن المزيد من الهجمات على المواطنين الغربيين.

وطالب المتحدث باسم هذه الجماعة، في رسالة، أنصار داعش باستهداف "الصليبيين" في كل مكان، وخاصة في أوروبا وأمريكا وإسرائيل. أثار الهجوم القاتل الذي شنه تنظيم داعش في روسيا موجة متزايدة من القلق العالمي.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها إن عودة تنظيم القاعدة وتنظيم داعش إلى أفغانستان كانت متوقعة. وبحسب التقرير، قامت هاتان المجموعتان ببناء ملاجئ جديدة في ملاجئهما القديمة.

في غضون ذلك، قال المعهد الأسترالي للدراسات الاستراتيجية إن هجوم داعش في روسيا أثبت أن ادعاءات طالبان بقمع داعش لا أساس لها من الصحة. كما أعرب العديد من المشرعين في أمريكا ومسئولين في بعض الدول المجاورة عن قلقهم الشديد إزاء تعزيز الجماعات الإرهابية في ظل حكم حركة طالبان في أفغانستان.

وسبق أن أبلغ بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة بايدن أنه إذا استهدف داعش مصالح الولايات المتحدة، فسيتم اتخاذ إجراءات ضد هذه المجموعة في أفغانستان.

بعد الهجوم المميت على حفل موسيقي في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، أشاد فرع تنظيم داعش في خراسان بهذا العمل ودعا إلى مزيد من الهجمات على مواطني الدول الغربية. وقتل أكثر من ١٤٠ شخصا وأصيب ١٨٢ آخرون في الهجوم الذي نفذته هذه المجموعة في موسكو هذا العام.

ودعا أبو حذيفة الأنصاري، الناطق باسم تنظيم الدولة الإسلامية، في رسالة له، أنصار التنظيم إلى استهداف "الصليبيين" في كل مكان، وخاصة في أوروبا وأمريكا وإسرائيل. وقال مخاطبا أنصار داعش: "نسأل الله أن يصل إلى فلسطين لتقاتلوا وجها لوجه مع اليهود في حرب دينية لا نهاية لها".

في الوقت نفسه؛ كتبت صحيفة فايننشال تايمز أن التاريخ يبدو وكأنه يعيد نفسه تماما. وزعمت هذه وسائل الإعلام أن الجماعات الإرهابية العالمية، بما في ذلك تنظيم القاعدة وداعش، قامت ببناء ملاجئ جديدة في ملاجئها القديمة في أفغانستان.

وذكرت هذه وسائل الإعلام في تقرير بعنوان "هل يعود الإرهاب العالمي؟" وكتب أن عودة أفغانستان "كمضيف وحاضنة للإرهاب الإسلامي عبر الحدود كان أمرا متوقعا تماما".

وحذر التقرير من "أننا الآن نواجه خطر العودة إلى المربع الأول". "من يريد أن يعرف إلى أي مدى ينمو تنظيم القاعدة وداعش، أحدهما صديق لطالبان والآخر كعدو، عليه أن يقرأ تقرير مجلة فورين بوليسي الذي كشف العلاقة العميقة بين القاعدة وطالبان".

وجاء في تقرير فورين بوليسي هذا أن طالبان ساهمت بمبلغ ١٩٤ مليون دولار لشبكة القاعدة فقط من استخراج مناجم الذهب في بدخشان وتخار. وبحسب هذا التقرير، فإن طالبان تمنح النساء والأسلحة وجوازات السفر لمقاتلي القاعدة.

وبحسب التقرير، فإنه بالإضافة إلى الدخل الشهري الذي يزيد على ٢٥ مليون دولار من استخراج مناجم الذهب في بدخشان وتخار، تدير شبكة القاعدة أيضًا شبكة كبيرة لتهريب الهيروين.

وبعد الهجوم المميت الذي تعرض له فرع خراسان لتنظيم داعش في موسكو، أعرب بعض المشرعين الأمريكيين أيضًا عن قلقهم بشأن توسع أنشطة داعش في المنطقة. وعلى حد تعبيرهم فإن على أمريكا أن تهاجم مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان.

وكتب السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، ردًا على هجوم داعش في موسكو، على حساب "اكس" الاجتماعي: "يجب علينا ضرب أهداف داعش خراسان في أفغانستان وتعطيل عملياتهم قبل فوات الأوان. "يجب أن نحقق السيطرة العملياتية على الحدود قبل فوات الأوان."

كما وصف مايكل ماكول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان بأنه "خطأ كبير" في مقابلة مع قناة سي بي إس نيوز التلفزيونية وأكد أن هذا الإجراء وضع الولايات المتحدة في موقف صعب. خطر.

وأضاف السيد ماكول: "الطريقة التي غادرنا بها أفغانستان، دون تقييم قدرات داعش ودون القدرة على مراقبة المعلومات الاستخبارية، كانت خطأً فادحًا ووضعتنا في خطر". أعتقد أن أوروبا قلقة بشأن هذا وأعتقد أن التاريخ سيعيد نفسه". وأضاف أيضًا أن أفغانستان أصبحت ساحة معركة جديدة وساحة تدريب لداعش.

في الوقت نفسه؛ أعرب توم كوتون وماركو روبيو، عضوان جمهوريان أمريكيان في مجلس الشيوخ، عن قلقهما بشأن احتمال وقوع هجوم من قبل داعش على الأراضي الأمريكية ومواطنيها.

وقال هؤلاء أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون لشبكة فوكس نيوز إنهم قلقون للغاية بشأن احتمال قيام داعش بمهاجمة أهداف في الولايات المتحدة ومواطنين من هذا البلد خارج الولايات المتحدة.

وربط ماركو روبيو هجمات داعش المحتملة على الأراضي الأمريكية بالانسحاب "الكارثي" للولايات المتحدة، وأضاف أن أعضاء مجلس الشيوخ حذروا من العواقب السلبية للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان.

من ناحية أخرى؛ أكد ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن أفغانستان لا ينبغي أن تصبح ملاذا آمنا للإرهابيين.

وأضاف أن أمريكا قلقة من تهديدات داعش في أفغانستان والمنطقة. وذكر أنه من مصلحة طالبان أيضًا محاربة "الجماعات الإرهابية" في أفغانستان.

ويأتي طلب أمريكا من طالبان قتال الجماعات الإرهابية في أفغانستان في وقت قال فيه المعهد الأسترالي للدراسات الاستراتيجية إن ادعاءات طالبان بمحاربة داعش وقطع العلاقات مع شبكة القاعدة لا أساس لها من الصحة و"سخيفة".

ووفقا لهذه المؤسسة، فقد أظهرت الهجمات الأخيرة في قندهار وموسكو قوة وقدرة فرع تنظيم داعش في خراسان، وأثبتت أن ادعاءات طالبان بتدمير هذه المجموعة لا أساس لها من الصحة.

وأكد المعهد الأسترالي للدراسات الاستراتيجية أن تنظيم داعش لم يكتسب قدراته العملياتية في أفغانستان فحسب، بل يمكنه أيضًا مهاجمة أهداف دولية. وأضافت هذه المنظمة أنه بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، تغير مشهد المنطقة بشكل كبير لصالح "الجماعات المتطرفة العنيفة".