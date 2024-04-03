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الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

بعد مد المهلة.. «دعم الإقرارات الإليكترونية» يستقبل الممولين لتقديم الدعم الفني

رشا عبد العال رئيس
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية
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بعد قرار رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية بمد استقبال الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعية حتى أمس الثلاثاء.

تزايد الممولون الذين لم يحالفهم الوقت لتقديم الإقرار، إلى مركز دعم الإقرارات الإلكترونية بنادى وزارة المالية، والذي مقره في ٧٩ كورنيش النيل العجوزة.

وقدم المركز كافة الدعم الفني للممولين، وتسهيل الإجراءات وعمل ندوات توعوية، ورصدت عدسة «البوابة نيوز» تكالب المواطنين على نادي المالية لطلب الدعم.


ونُظم تحت إشراف رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية وخالد محمود رئيس قطاع المعلومات، ومحمد شريف المسئول الفني ومدير إدارة الإقرارات، ومحمد عوض المسئول الإداري ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال.

وتعمل مصلحة الضرائب على تطوير ودمج وميكنة الإقرارات وتقديم خدمات الدعم الفني لجميع المتعاملين معها بالصورة المرجوة.

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