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الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مجلس الزمالك يهنئ الرئيس السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أداء سيادته لليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية جديدة.


ونشر النادي بيان أكد من خلاله ثقة مجلس إدارة نادي الزمالك الكبيرة بأن الفترة الرئاسية المقبلة ستشهد تطورات وإنجازات قوية تعزز مكانةَ مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، كما عهدنا خلال السنوات الماضية، متمنين لفخامة الرئيس دوام السداد والتوفيق في مهمته الكبيرة، وأن يوفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وللشعب المصري بالتقدم والازدهار.

الزمالك - الرئيس عبدالفتاح السيسي حسين لبيب أيمن مصطفى