مجلس الزمالك يهنئ الرئيس السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة

قدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أداء سيادته لليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية جديدة.



ونشر النادي بيان أكد من خلاله ثقة مجلس إدارة نادي الزمالك الكبيرة بأن الفترة الرئاسية المقبلة ستشهد تطورات وإنجازات قوية تعزز مكانةَ مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، كما عهدنا خلال السنوات الماضية، متمنين لفخامة الرئيس دوام السداد والتوفيق في مهمته الكبيرة، وأن يوفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وللشعب المصري بالتقدم والازدهار.