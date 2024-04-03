برلماني: خطاب السيسي خلال حفل التنصيب أكد ثقل وقوة مصر



قال النائب محمد الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، إن خطاب الرئيس السيسي اليوم بمجلس النواب برهن على قوة وثقل الدولة المصرية ونجاحها المبهر في مواجهة التحديات والأزمات على مدار ال١٠ سنوات الماضية.



وأضاف الشلمة، في تصريحات له، أن الرئيس السيسي قدم كشف حساب لما تحقق، وأعلن عن رؤية عمل الدولة وأولوياتها خلال السنوات ال٦ المقبلة والتي تماشت بشكل كبير مع تطلعات المصريين في الاستمرار في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وصنع حضارة رائدة.



وأشار إلى أن مراسم حلف اليمين والصورة الحضارية العظيمة التي ظهر بها برلمان مصر الجديد بعثت برسالة واضحة إلى العالم أن مصر كانت وستظل مهد الحضارات ورائدة الديمقراطية، وأكد قدرتها على صنع حاضر ومستقبل يليق بمصر وشعبها.

وتابع: "كل التحية والتقدير لجموع المصريين؛ فلولاهم لما تحققت هذه الطفرة التاريخية ومعالم التنمية والازدهار في شتى ربوع الوطن، ولولاهم لما كانت مصر تستعيد مكانتها بين الأمم".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أدى اليمين الدستورية صباح اليوم أمام مجلس النواب لفترة رئاسية جديد.