ads
الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

إمام عاشور يؤدي جلسة علاج طبيعي في «الجيم»

إمام عاشور لاعب الفريق
إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدي إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، ضمن البرنامج الذي يخضع له للعلاج من إصابته في الكتف.‏

بدأ اللاعب فقرات العلاج الطبيعي، بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني، عقب الجراحة الناجحة التي أجراها في الكتف خلال الأيام الماضية.‏

وحرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على عقد جلسة مع عاشور للاطمئنان على حالته، ومتابعة الفقرات التي من المقرر أن يؤديها في برنامجه ‏العلاجي.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

إمام عاشور الأهلى أحمد جاب الله سيمبا دوري أبطال أفريقيا