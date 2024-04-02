الحلقة 8 بدون سابق إنذار..آسر ياسين يحاول الوصول لابنه ويتراجع عن إنكار نسب عمر

تضمنت الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق انذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد تردد مروان و ليلى في إنكار نسب عمر بينما عماد و صلاح يحاولون مساعدتهم في الوصول للممرضة.

يشاور مروان ليلى في الأمر فترفض هي الأخرى و يقرران سويا التراجع عن الموضوع.

تزور نجوى ليلى للاطمئنان على عمر فتتفجر بينهم المشاكل و الخلافات من جديد، تشعر نجوى بأن ليلى لا تعيرها اهتمام و لا تحترم وجودها و تشعر ليلى ان وجود نجوى يضع حمل ثقيل عليها بسبب انها لم تحل المشاكل التي حدثت بينهم في الماضي بسبب غياب نجوى عن المنزل.

تذهب امينة لعمل عملية تجميد البويضات وتخفي الأمر عن الجميع بما فيهم ليلى و حسن الذي يشعر أنها باتت تتهرب منه.

تزور فريدة مروان في المكتب و يسترجع الاثنان أيام الجامعة و هي تقارن بين شخصيته الان و شخصيته حينها. تعاتب امينة ليلى على نسيانها موعد العملية و لكن امينة تتفهم انشغال ليلى و المصاعب التي تحدث في حياتها. يطلب حسن من أمينة ان تساعده في بيع الأرض بينما نيفين تصارح نهى بحقيقة ما يحدث مع حسن و سبب انفعاله الدائم عليها فتتعاطف معه نهى من جديد.

يستكمل مروان رحلة البحث في الإسماعيلية و يكتشف اختفاء احدى الممرضات عن منزلها.

بدون سابق إنذار يعرض على

Dmc و art hekayat والمسلسل

مكون من ١٥ حلقة ومواعيد عرضه كالتالي

Dmc : 6:30 PM

Dmc drama : 8:00 PM

ART Hekayat : 6:30 PM

بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة .