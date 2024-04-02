نظمت المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، دورة رمضانية للبراعم والناشئين تحت شعار "أنت المستقبل"، بمشاركة أكثر من 200 طفل بالأندية والأكاديميات، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتحت إشراف اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، أحمد سعيد مدير عام المدن الشبابية بالقناة وسيناء.

المدينة الشبابية ببورسعيد تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين تحت شعار "أنت المستقبل"

حضر حفل الافتتاح، عبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من الشخصيات الرياضية والعامة والصحفيين والإعلاميين

بدأ الاحتفال، بالسلام الجمهوري، ثم عرض الإضاءات المختلفة "ليزر"، والفاير شو، وعرض أفريقي رياضي، وسط طابور العرض للأطفال المشاركين بالبطولة، وفي حالة من الفرحة والسعادة للحضور من أولياء الأمور.

وأكد محمد عبد العزيز، مدير المدينة الشبابية، ورئيس لجنة تنظيم البطولة، أنه تم التنسيق أن تكون الدورة الرمضانية بنظام الدوري وتجميع النقاط، مضيفًا أن لأولادنا حق علينا في هذا الشهر الكريم، ومن حقهم مشاركتهم في الأجواء الرمضانية الرائعة، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب ضمن خطة القيادة السياسية.

وأشاد عبدالفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بفكرة الدورة الرمضانية للبراعم والناشئين، وأيضاً احتيار الاسم "أنت المستقبل" والذي يشجع علي تحفيز اللاعبين على التفوق الرياضي من الصغر، مؤكداً انه لابد أن تحذوا كل المنشآت الرياضية على تنظيم مثل هذه الدورات.