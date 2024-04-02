طرح البوستر الرسمي لفيلم "Joker 2"

كشفت استديوهات وارنر بروس الترفيهية عن البوستر الرسمي الأول للفيلم المنتظر بشغف "Joker Folie à Deux"، والذي يجمع بين النجمين العالميين خواكين فينيكس وليدي جاجا، ومن المقرر طرحه في دور السينما ابتداءً من الرابع من أكتوبر القادم.

يظهر البوستر الرسمي الأول للفيلم عبارة "العالم عبارة عن مسرح"، ويُظهر صورة ملتقطة لشخصية جوكر بتجسيد فني من قبل فينيكس وهو يلقي نظرة حنونة نحو شخصية هارلي كوين (ليدي جاجا) أثناء رقصهما بشكل متقمص، حيث يبدوان في عناق شديد، كما يحمل الجوكر سيجارة، في حين تكون مكياج هارلي كوين قد تحطم بالكامل، مما يعكس الجانب المظلم والمثير للاهتمام في الفيلم.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الإعلان الرسمي الأول للفيلم الأحد المقبل.

ومن المتوقع أن تلعب (جاجا) دور شخصية «هارلي كوين»، التى ظهرت لأول مرة في فيلم “Batman: the Animated Series” الصادرة عام 1992، وتم تصوير الشخصية في قصص (باتمان) المصورة كطبيب نفسي لشخصية (جوكر)، حيث تقع في حبه وتنضم إليه في نشاطه الإجرامي حول مدينة جوثام، وقد تركت الشخصية في السنوات الأخيرة علاقتها المسيئة مع المهرج خلفها لصالح الخروج كشرير مستقل بعد أن قدمته النجمة مارجوت روبى في فيلمين منفصلين.

صدر الجزء الأول من الفيلم قبل خمس سنوات، ودارت الأحداث خلال فترة الثمانينيات بمدينة نيويورك الأمريكية، حول شخصية آرثر فليك، وهو مواطن يكافح لشق طريقه في مجتمع مدينة جوثام الفاسدة، ويعمل فليك كمهرج أجير في النهار لحساب أحد المحلات التجارية على أمل أن يصبح فنانًا كوميديًا في المساء، ويواجه البهلوان البائس سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع.