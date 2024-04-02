التعادل الإيجابي بحسم الشوط الأول من مباراة وست هام وتوتنهام

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد وست هام يونايتد، التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح برينان جونسون التهديف لصالح السبيرز في الدقيقة الخامسة وذلك من صناعة الألماني تيمو فيرنر.

وأدرك المدافع كورت زوما التعادل للمطارق في الدقيقة 19 من صناعة الجناح جارود بوين، لينتهي شوط اللقاء الأول بالتعادل 1-1.

ويحتل فريق توتنهام، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يأتي وست هام في المرتبة السابعة وفي رصيده 44 نقطة.

بدأ توتنهام، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - روميرو - دي فان - أودوجيو

خط الوسط: بيسوما - بينتانكور - جيمس ماديسون

وفي الهجوم: برينان جونسون - سون هيونج مين - تيمو فيرنر.