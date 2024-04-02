الهلال يضرب الأخدود بهدف في الشوط الأول بالدوري السعودي

تقدم فريق الهلال على ضيفه الأخدود بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويعوض صالح الشهري، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في تشكيل الزعيم، حيث يغيب الأخير بسبب الإصابة التي لحقت به أمام الشباب بالجولة الماضية في الدوري السعودي.

وأحرز الشهري هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، وذلك في الدقيقة 16 من صناعة البرتغالي روبن نيفيز، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الهلال على الأخدود بنتيجة 1-0.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز الخامس عشر وفي رصيده 24 نقطة.

بدأ الهلال، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - ميلنكوفيتش سافيتش - مالكوم دي أوليفييرا

وفي الهجوم: ميشايل ديلجادو - صالح الشهري - سالم الدوسري.