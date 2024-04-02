رونالدو يتألق ويقود النصر لاكتساح أبها في الشوط الأول

تفوق فريق النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مضيفه أبها بخماسية نظيفة، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد رونالدو أساسيًا في تشكيل العالمي، وسجل 3 أهداف (هاتريك)، وصنع آخر، ليواصل تقديم عروضه القوية في الدوري السعودي.

افتتح رونالدو التهديف في الدقيقة 11، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 21، بينما عزز السنغالي ساديو ماني تقدم النصر بهدف ثالث في الدقيقة 33.

وأحرز رونالدو ثالث أهدافه والرابع لفريقه في الدقيقة 42، كما صنع الهدف الخامس لزميله في الدقيقة 44 لزميله عبدالمجيد الصليهم.

يحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 59 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ71 نقطة، فيما يأتي أبها في المركز السادس عشر وفي رصيده 22 نقطة.