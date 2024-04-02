أيقونة السلام بشرم الشيخ تضيء باللون الأزرق في اليوم العالمي للتوحد

أضاءت أيقونة السلام بميدان السلام بشرم الشيخ مساء الليلة باللون الأزرق، كجزء من مبادرة "الإنارة الزرقاء لمئات المؤسسات بجميع انحاء العالم ؛ دعمًا لليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، ولنشر الوعي في المجتمع بطبيعة مرضى التوحد.

يشار إلى أن مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، ارتبطت بالأحداث والملتقيات والفعاليات السياسية الكبرى، كونها تعد ضمن مدن السلام المختارة من منظمة اليونسكو، وتقدم المدينة نفسها كـ"أيقونة سلام"، ففي مدخل مطار شرم الشيخ الدولي، وتحديداً في ساحة ميدان السلام، يستقبل الزائرون نصب تذكاري ضخم لـ"أيقونة السلام".

ترصد “البوابة نيوز” أبرز المعلومات عن “أيقونة السلام” بشرم الشيخ والتي جاءت على النحو التالي:

1- تقع أيقونة السلام في ميدان السلام بمدينة شرم الشيخ.

2- تعد "أيقونة السلام" أطول أيقونة سلام على مستوى العالم، ويبلغ طولها 34.5 متر.

3- تحيطها مساحة 70 ألف متر لاند سكيب، ومناطق خضراء.

4- تمثل رمزًا لشرم الشيخ وتعد مزارًا سياحيًا رائعًا.

5- جرى افتتاحها في مارس 2015، وبلغت تكلفتها 25 مليون جنيه تبرع من أحد رجال العمال المصريين.

6- تحيط بأيقونة السلام نافورة راقصة تنطلق منها مياه ملونة وموسيقي وطنية.

7- تصميم الأيقونة كان على شكل عناقيد من الجرانيت الاسود تحمل اوراق اللوتس .

8- يعلوها ثمانية أجنحة مستوحاة من اجنحة الاله "رع " وهو إله الشمس، لدى المصريين القدماء.

9- تحمل الكرة الأرضية بقطر 10 امتار عليها خريطة العالم من الصلب الذي لا يصدأ محدد عليها موقع مصر باللون الذهبي ويطير فوقها الحمام الذي يحمل غصن الزيتون رمزا للسلام.

10- الاجنحة الثمانية تشير إلى الاتجاهات الرئيسية، الشمال والشرق والجنوب والغرب والشمال الشرقي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي والشمال الغربي.

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