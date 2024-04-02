ads
الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزير الري مهنئًا الرئيس السيسي: أتعهد باستكمال مسيرة التنمية تحت قيادته الحكيمة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وقال وزير الري، في تهنئته للرئيس: «أتقدم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن العاملين في وزارة الموارد المائية والري بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي،  بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة».

وتابع سويلم في تهنئته: «أتوجه للرئيس بخالص التحية والإعزاز لما تحقق من إنجازات خلال السنوات العشرة الماضية تحت القيادة الحكيمة ».

وقال : «ونعاهد الله أن نواصل العمل تحت القيادة الحكيمة للرئيس لاستكمال مسيرة التنمية لخدمة شعب مصر العظيم».
 

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏الراها_ا_الواللةه_واي. أتقدم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن السادة العاملين بوزارة الموارد المائية والرى بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلف سيادته اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة وبهذه المناسبة أتوجه لفخامة السيد الرئيس بخالص التحية والاعزاز لما تحقق من إنجازات خلال السنوات العشرة الماضية تحت القيادة الحكيمة لفخامته ونعا هد الله أن نواصل العمل تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية لخدمة شعب مصر العظيم أ.د. هانی سويلم وزير الموارد المائية والرى‏'‏‏
الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية فترة رئاسية جديدة هانى سويلم وزير الموارد المائية والري