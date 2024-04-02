وزير الري مهنئًا الرئيس السيسي: أتعهد باستكمال مسيرة التنمية تحت قيادته الحكيمة

هنأ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وقال وزير الري، في تهنئته للرئيس: «أتقدم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن العاملين في وزارة الموارد المائية والري بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة».

وتابع سويلم في تهنئته: «أتوجه للرئيس بخالص التحية والإعزاز لما تحقق من إنجازات خلال السنوات العشرة الماضية تحت القيادة الحكيمة ».

وقال : «ونعاهد الله أن نواصل العمل تحت القيادة الحكيمة للرئيس لاستكمال مسيرة التنمية لخدمة شعب مصر العظيم».

