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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة العريش تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة تأدية اليمين الدستورية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تقدم  الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي : بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية وفوزه بجائزة ( رجل السلام ) من برلمان دول البحر الابيض المتوسط لعام ٢٠٢٤ م ، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه، ويسدد خطاه لما فيه صلاح البلاد، والعباد، وتحقيق الأمن، والسلام، والتنمية، والازدهار لمصرنا الغالية، وأن يستكمل  بقيادته الحكيمة المخلصة مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في الجمهورية الجديدة.
   كمًا أشاد رئيس الجامعة بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما حظيت به الجامعات المصرية؛ بدعم، ومتابعة فخامته خلال السنوات العشر الماضية؛ مما أدى إلى تحقيق تطور كمي، وكيفي غير مسبوق؛ فأولت الدولة المصرية جهداً، ووقتاً، ودعماً مالياً، وعلميا لتطوير وإنشاء الكثير من الجامعات؛ مما جعل الجامعات المصرية مقصداً لأغلب الدارسين من الدول الأخرى؛ حيث أصبح لدينا (109) جامعة ما بين حكومية، وأهلية وتكنولوجيا، إضافه إلى إنشاء الكثير من المراكز البحثية التابعة للجامعات المصرية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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