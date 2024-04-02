مات صائما.. مصرع شاب سقط داخل بئر في الفيوم

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه داخل بئر أثناء عودته من عمله، بعزبة الخمسين التابعه للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحه المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا بتلقيه بلاغ من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب إثر سقوطه داخل بئر أثناء عودته من عمله.

علي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه، وتبين مصرع شاب يدعي « عبد الرحمن حسني اللبودي» 25 عامًا يعمل نجار، إثر سقوطه داخل بئر أثناءعودته من عمله قبل إذن المغرب، فتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من إستخراج تصريح الدفن.