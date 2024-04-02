الإعلام العالمي يسلط الضوء على حفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة

أظهرت وسائل الإعلام العالمية اهتمامًا بحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة اليوم، الثلاثاء، بعد فوزه الساحق في الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي.

تناولت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نجاح الرئيس السيسي في الفوز بأعلى نسبة تأييد في الانتخابات التنافسية التي شارك فيها ثلاثة مرشحين في ديسمبر الماضي.

وفي تقرير لوكالة الأنباء "شينخوا" الصينية، نقلت عن الرئيس السيسي تأكيده على أولويته القصوى في الحفاظ على أمن البلاد وتحقيق التنمية والتقدم في ظل المحيط الإقليمي المضطرب.

من جهتها، أبرزت قناة "إن دي تي في" الهندية أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية، مشيرةً إلى بدء فترة ولايته يوم الأربعاء، بعد فوزه بنسبة تصل إلى 89.6% من أصوات الناخبين في الانتخابات التي أُعيد فيها انتخابه بالفعل.

وفي هذا السياق، سلطت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية بتسليط الضوء على هذا الحدث الهام.

وأشاد موقع "أوول أفريكا"، المتخصص في شؤون القارة الإفريقية، بأداء الرئيس السيسي خلال تأديته اليمين الدستورية، مؤكدًا أن هذه الولاية الرئاسية الجديدة تأتي بعد فوزه في انتخابات ديسمبر الماضي.

من ناحية أخرى، قامت صحيفة "جاكرتا جلوب" الإندونيسية بتسليط الضوء على تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة تستمر لست سنوات، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التي شهدت مشاركة واسعة بنسبة 66.8% في ديسمبر الماضي.

وابرزت شبكة "فرانس 24" الإخبارية حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وصفته بأنه لحظة افتتاحية للعاصمة الإدارية الجديدة، التي تُعتبر من إنجازاته البارزة في تطوير البنية التحتية في مصر.

من ناحية أخرى، أشارت وكالة أنباء "بلومبرج" إلى أن الرئيس السيسي قد أدى اليمين الدستورية لولاية جديدة، في ظل توقعات متزايدة بتغييرات واسعة النطاق. ونقلت عن الرئيس السيسي تأكيده - أمام البرلمان - على تزايد التحديات الاقتصادية والعلمية والسياسية التي يواجهها العالم، مشددًا على ضرورة أن يكون المصريون استباقيين في التعامل معها، مضيفًا أن أولويته الرئيسية منذ توليه المنصب في عام 2014 كانت أمن مصر وإنقاذها من التطرف والدمار والانهيار.