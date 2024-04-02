اقرأ غدا في "البوابة".. جريمة صهيونية جديدة.. الاحتلال يقتل 6 موظفين من منظمة المطبخ المركزي العالمي

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 3 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

جريمة صهيونية جديدة.. الاحتلال يقتل 6 موظفين من منظمة المطبخ المركزي العالمي

السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

ورطة إيران الاستراتيجية.. طهران مضطرة للرد على استهداف قنصليتها في دمشق.. ومخاوف من حرب مفتوحة بالمنطقة

ضربة موجعة لأردوغان.. الرئيس التركي يتكبد هزيمة تاريخية.. ومراقبون: المعارضة حققت أكبر فوز

8 مسلحين لقوا حتفهم في مواجهات مع القوات الهندية

6 وزراء في بيرو استقالوا بسبب شبهات فساد

80 حزبًا ومنظمة سياسية يدعون إلى إجراء انتخابات رئاسية في مالي

10 آلاف حالة وفاة بين المدنيين منذ اندلاع الحرب الأوكرانية

18 مليار دولار صفقة أسلحة أمريكية جديدة لإسرائيل