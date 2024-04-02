تضامنًا مع اليوم العالمي للتوحد «التعليم» توجه بإضاءة جميع المنشآت التعليمية باللون الأزرق

تأكيدًا على التزامها بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ مبادرة لدعم وتضامن مع اليوم العالمي للتوحد، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا السياق، وجَّهت الوزارة بإضاءة جميع المنشآت التعليمية التابعة لها باللون الأزرق، الذي يرمز لشعار التوحد، تزامنًا مع الحملة العالمية "Light It Up Blue" للتوعية بالتوحد.

تهدف هذه الخطوة إلى نشر التوعية بمعاناة ذوي التوحد وضرورة تحسين جودة حياتهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعَّال، مع الاستفادة القصوى من قدراتهم وتمكينهم. وتؤكد وزارة التربية والتعليم على أهمية وضع ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولوياتها، حيث تعمل بجدية على تقديم تعليم ذو جودة عالية دون تمييز.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تبذل الوزارة جهودًا مستمرة لتعزيز أداء المعلمين في التعامل مع الفئات المختلطة، من خلال تنفيذ حزم تدريبية متخصصة في تعليم ذوي الإعاقة. وقد استفاد من هذه التدريبات أكثر من 105 ألف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية من مدارس التعليم العام المدمجة في مختلف المحافظات.

كما قامت وزارة التربية والتعليم بعقد شراكات مختلفة مع مؤسسات المجتمع المدنى لتجهيز وتشغيل غرف مصادر لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة البسيطة، حيث بلغ العدد الاجمالى لهذه الغرف حتى الان 647 غرفة مصادر، بالإضافة إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم والتوسع في استيعاب أبنائنا من ذوي الإعاقة.

كما أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن تعديل مواد القرار الوزاري 291 و252 لتعديل نسب أسئلة الامتحانات المقالية إلى موضوعية وإصدار الكتاب الدورى رقم 9 لسنة ٢٠٢٤ بشأن تخصيص نسبة (٥%) كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذلك وفق آليات تطبيق القرار الوزاري رقم (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧ بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.

وفي ذات الإطار، حرصت الوزارة على دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم، من خلال تضمين إشارات للكلمات الأكثر تكرارًا والأكثر ألفة لطلاب الصم وضعاف السمع في كتب القيم واحترام الآخر بداية من الصف الثالث الابتدائي؛ وذلك لتيسير التعامل مع هؤلاء الطلاب.

وتحرص وزارة التربية والتعليم كذلك على تنفيذ أنشطة وفعاليات مختلفة بمختلف المحافظات سواء رياضية أو ثقافية أو فنية أو توعوية تستهدف دمج الطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مدارس التربية الخاصة على مدار العام وتطوير قدراتهم وتنمية مواهبهم.