توتنهام بالقوة الهجومية أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق توتنهام، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره وست هام بملعب لندن الأولمبي، في مباراة تنطلق في التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل السبيرز، اللقاء بقوته الهجومية، حيث دفع بوستيكوجلو بالكوري الجنوبي سون هيونج مين على رأس هجوم الفريق.

ويعاون سون في الخط الهجومي، الألماني تيمو فيرنر، جيمس ماديسون، وبرينان جونسون، على أن يجلس السويدي ديجان كولوسيفسكي على مقاعد البدلاء.

ويحتل فريق توتنهام، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يأتي وست هام في المرتبة السابعة وفي رصيده 44 نقطة.

تشكيل توتنهام لمواجهة وست هام

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - روميرو - دي فان - أودوجيو

خط الوسط: بيسوما - بينتانكور - جيمس ماديسون

وفي الهجوم: برينان جونسون - سون هيونج مين - تيمو فيرنر.