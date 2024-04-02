الشهري بديلًا لـ«ميتروفيتش» في تشكيل الهلال لمواجهة الأخدود بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الأخدود، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق الهلال، اليوم الثلاثاء، نظيره الأخدود على ملعب المملكة أرينا، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويعوض صالح الشهري، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في تشكيل الزعيم، حيث يغيب الأخير بسبب الإصابة التي لحقت به أمام الشباب بالجولة الماضية في الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز الخامس عشر وفي رصيده 24 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة الأخدود

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - ميلنكوفيتش سافيتش - مالكوم دي أوليفييرا

وفي الهجوم: ميشايل ديلجادو - صالح الشهري - سالم الدوسري.