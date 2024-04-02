لجين عمران: الوسط الفني في الوطن العربي "عصابات وشللية"

قالت الإعلامية لجين عمران، إن الوسط الفني في كل الوطن العربي "عصابات وشليلة"، موضحة أنه أيضًا يمكن وصف الوسط الفني والإعلامي في الغرب وهوليوود بهذا الوصف.

وشددت "عمران"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أن العاملين في الإعلام يريدون العمل مع شخص دون شخص أخر،

وأشارت الى أنها شافت بنفسها مخرج يحتكر العمل مع فنانين ولا يريد العمل مع غيرهم، كما أن هذا الشئ والشكل في مجال الإعلام وكل مجموعة تعمل مع بعض.

وتابعت "عمران": "لا تهرب من السؤال.. والوسط الفني عصابات ده حقيقة وواقع وتعرضت لهذا الشئ من قبل.. قبل كده البرنامج جه لحد عنده وجه ناس أخدوه".

وشددت على أن الإعلام مهنة غير مضمونة وليس له قانون، موضحة أن هناك تطور كبير في وسائل الإعلام ولابد من مواكبة التطور.