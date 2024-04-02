رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة أبها في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أبها، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق النصر، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره أبها بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود رونالدو هجوم النصر أمام أبها، رفقة السنغالي ساديو ماني وعبد الرحمن غريب، في ظل غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 59 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ71 نقطة، فيما يأتي أبها في المركز السادس عشر وفي رصيده 22 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة أبها

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: نواف بوشل - إيمريك لابورت - محمد الفتيل - أليكس تيليس

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم - سامي النجعي - أوتافيو

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - عبدالرحمن غريب.