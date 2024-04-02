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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

طارق فؤاد عن الصلح مع شيرين: طيبة وبحب صوتها.. وقالت لي مش هعمل كده تاني

المطرب طارق فؤاد
المطرب طارق فؤاد
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تحدث المطرب طارق فؤاد، عن كواليس الصلح مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعدما "قفلت التليفون في وشه"، موضحًا: "كنا في عيد ميلاد سمو الأميرة سماهر وحسن أبو السعود كان متخانق مع شيرين في نفس التوقيت برضه، كانت عاملة مشكلة معاه". 

وأضاف فؤاد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "لقيت حد بيغميني من عينيا من ورا وفضلت فترة، وبعد كده بلف لقيتها بتقولي حقك عليا ومش هعمل كده تاني".

وتابع المطرب: "هي طيبة وبحب صوتها أوي ولما غنت عيون القلب في الحفلة الأخيرة كانت حاجة تفرح القلب".  

المطرب طارق فؤاد الفنانة شيرين عبدالوهاب الإعلامية بسمة وهبة