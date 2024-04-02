طارق فؤاد عن الصلح مع شيرين: طيبة وبحب صوتها.. وقالت لي مش هعمل كده تاني

تحدث المطرب طارق فؤاد، عن كواليس الصلح مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعدما "قفلت التليفون في وشه"، موضحًا: "كنا في عيد ميلاد سمو الأميرة سماهر وحسن أبو السعود كان متخانق مع شيرين في نفس التوقيت برضه، كانت عاملة مشكلة معاه".



وأضاف فؤاد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "لقيت حد بيغميني من عينيا من ورا وفضلت فترة، وبعد كده بلف لقيتها بتقولي حقك عليا ومش هعمل كده تاني".

وتابع المطرب: "هي طيبة وبحب صوتها أوي ولما غنت عيون القلب في الحفلة الأخيرة كانت حاجة تفرح القلب".