إضاءة مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بالضوء الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للتوحد

احتفل حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، باليوم العالمي للتوحد من خلال استقبال طلاب التربية الخاصة، تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وبهذه المناسبة، تم إضاءة مديرية التربية والتعليم ومقرها العريش بالضوء الأزرق، تعبيرًا عن الاحتفال باليوم العالمي للتوحد. كما قام وكيل الوزارة بتكريم أوائل الطلاب والمدارس الفائزة في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية).

في المرحلة الابتدائية، فازت مدرسة محمود صلاح فارس بإدارة الشيخ زويد التعليمية، بينما في المرحلة الإعدادية، فازت مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات بإدارة بئر العبد التعليمية، وأخيرًا، في المرحلة الثانوية، فازت مدرسة بئر العبد الثانوية العسكرية بنين بإدارة بئر العبد التعليمية.

ضمن إطار الاحتفال، شهدت فعاليات اليوم تكريم الفائزين في مسابقة "المخترع الصغير" ومسابقة "الإنشاد الديني"، بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري المدارس الفائزة بالمراكز الأول والثاني في إدارتي بئر العبد والشيخ زويد.

تم خلال الحفل تكريم الفائزين في مسابقة الإنشاد الديني، حيث تم تسليم الجوائز للطلاب المتميزين منهم: يوسف عادل فتحي أبو المد، يوسف جمال حسين السيد، علي طه علي السيد، حنان عطية حسن، ونعمة محمد عيد.

كما تم تكريم الفائزين في مسابقة "المخترع الصغير"، حيث تم تسليم الجوائز للطلاب المتميزين في المرحلة الثانوية، منهم: معاذ خالد عبدالله، سارة حسين محمد، ومحمد بشير محمد راشد، وفي المرحلة الإعدادية، تم تكريم الطالبة سما محمد سليمان، وفي المرحلة الابتدائية، تم تكريم الطالب إسلام أحمد محمد.

وقد أقامت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني حفلا مصغراتضمن تقديم الأناشيد الدينية للطلاب والطالبات المتفوقين في الإنشاد الديني

كما أشاد وكيل الوزارة بجهود الموجهين وموجهى العموم وجهدهم المبذول في نجاح المسابقة كما قدم الشكر والتقدير للمعلمين المشاركين .