"مصر أكتوبر": كلمة السيسي تليق بقائد الجمهورية الجديدة.. والانجازات شملت المجالات كافة

وجه المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصرى، وذلك بمناسبة حلف اليمين الدستورية، في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيذانا بتوليه ولاية رئاسية جديدة وبدء مرحلة أخرى من مراحل البناء والتعمير والتنمية.

وقال "حلمي" في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية شهدت تغييرًا تامًا خلال العشر السنوات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، أو على الصعيد الأمني والاستراتيجي: "مصر تخطو لأن تكون جمهورية جديدة حديثة، تناسب مقدراتها وإمكانياتها القرن الـ21 بفضل السيسي".

وأضاف المهندس أحمد حلمى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال 10 سنوات حكم فيها مصر أن يقدم نموذجًا فريدًا من العمل الجاد والإنجازات الملموسة على أرض الواقع والتي شملت كافة المجالات والمحاور الاستراتيجية، دون تفضيل ملف على حساب آخر، وهو ما ميز تلك الحقبة، التي تبدأ تحديًا جديدًا مع حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة خلال أيام قليلة.

وأشاد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، بمراسم تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة مشهد حضاري عريق يليق بمكانة مصر التاريخية وريادة جمهوريتها الجديدة الراسخة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي تليق بقائد جمهوريتها الجديدة وبنائها الأعظم.

وأشار المهندس أحمد حلمى، إلى إنّ مصر في طريقها للجمهورية الجديدة صناعيًا وزراعيًا وسياحيًا وعمرانيًا، بعد إنشاء البنية التحتية والأساسية اللازمة للاستثمار وتطوير الأنشطة البشرية، وإنشاء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وعشرات المدن الجديدة، وهو ما يحسب لرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه المهندس أحمد حلمي، التحية للقيادة السياسية، لجهودها القوية وتعاملها مع التحديات بحكمة وتوازن وصبر كبير، ولا بد أن نعترف بأنه رغم التحديات التى تواجه مصر، مشيرا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة تعمل المستحيل من أجل النهوض بالبلد، وقدم خلال السنوات الماضية ما لم يقدمه أحد، وحقق إنجازات سوف تفيد كل أبناء مصر وجعلت مصر الصمود أمام كل الأزمات.