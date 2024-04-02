مستقبل وطن: 10 رسائل صريحة بخطاب التنصيب للرئيس السيسي أبرزها أمن مصر

قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجلسة التاريخية لمجلس النواب والمخصصة لأداء اليمين الدستورية تضمن العديد من الرسائل المباشرة، أبرزها المصارحة والمكاشفة التى اتسمت جميع خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسى بها.

وأضاف بدوى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطرق فى خطابه للعديد من المحاور الجوهرية، بداية من استمرارية الحفاظ على أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية والتقدم، وأن هذا هو الخيار الأول للقيادة السياسية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى استعراض ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي فى قيادة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى المواطن اهتمام خاص، واتضح ذلك جليا فى العديد من المبادرات والقرارات والتوجيهات للحكومة، إضافة لإعلان الرئيس صراحة اليوم، زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، إضافة لإعلان الرئيس تبنى استراتيجيات تعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وإجراء إصلاح مؤسسي شامل يهدف لضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة، إضافة لأهم محور وهو تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا استكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.

وأشار بدوى، إلى أن مصر شهدت ولا زالت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنجازات غير مسبوقة، ولم يعد الأمر قاصرا على مشروعات قومية، ولكن تخطى ذلك لتصبح إنجازات عملاقة وضعت مصر فى مصاف الدول الكبرى، والفترة المقبلة ستكون لجنى ثمار خطوات الاصلاح التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.