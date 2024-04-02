طارق فؤاد عن شفائه من المرض: "صوتي رجع لي لما مدحت النبي"

قال المطرب طارق فؤاد، إنّ المطرب مدحت صالح قريبه، موضحًا: "ابن عمي رحمه الله كان متزوجا من أخته".

وأضاف فؤاد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "مدحت ومحمد الحلو وعلي الحجار من أعز الناس على قلبي لكن في فترة مرضي مسألش عليّ خالص، وفترة المرض امتدت من 2016 إلى 2020".

وتابع المطرب: "سافرت لتلقي العلاج في فرنسا، صحيت الصبح مرة واحدة ملقتش صوتي، وقالوا لي هناك إني كنت مصابا بحساسية على الصدر وكنت باخد بخاخات كتير فيها كورتيزون، لكن ده مش السبب الحقيقي، ورجع لي صوتي لما مدحت سيدنا النبي".

