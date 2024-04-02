رئيس دفاع النواب: كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق تاريخية للعمل الوطني

قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن مراسم تنصيب الرئيس السيسي، بداية لعصر جديد وولاية جديدة من الإنجازات المقبلة في الجمهورية الجديدة، مشيرا الي أن اليوم هو بداية لجنى ثمار المشروعات القومية الكبري، التي بدائتها القيادة السياسية الرشيدة علي منذ 2014 وحتي الان، لتعبر بمصر لمزيد من النجاحات، وتصنع مجدًا جديدًا لكل الأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، العديد من الإنجازات والمشروعات والمبادرات والقرارات في عشرة سنوات لم تشهدها البلاد علي مدار 30 عاماً، مؤكداً أن القيادة السياسية نجحت برؤيتها الوطنية في النهوض بالوطن والعبور بالبلاد للجمهورية الجديدة، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها الدولة خلال هذه الفترة.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بخطاب الر ئيس السيسي، عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لبدء الولاية الجديدة لرئاسة مصر لمدة ست سنوات قادمة، واصفًا إياها بـ"خريطة طريق تاريخية للعمل الوطني، خلال فتره الولايه الجديده في مقدمتها حمايه وصون امن مصر القومي ، بالاضافة الي انها بعث بالعديد من الرسائل للمصريين والعالم اجمع علي استكمال مسيرة التنمية الشاملة والانجازات ، مؤكدأ انها بعث برساله طمانه للمصريين علي حجم التغير والرؤية المستقبلية للاجيال المقبلة ليسعدوا وينعموا في الجمهورية الجديدة التي نحلم ونتمنها منذ عقود مضت.

ودعا النائب أحمد العوضي، الشعب المصري العظيم للوقوف خلف قيادته الرشيدة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار في مصرنا الغالية، مثمنا ما يتحقق، بصورة يومية، في مصر، من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف المجالات، معرباً عن عن صادق أمنياته بالتوفيق في مسيرة العمل والتنمية والبناء والاستقرار والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان.

وأكد القيادي بحماة الوطن، دعم الحزب قيادة ونواب وأمانات على مستوى المحافظات، لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة، والوقوف خلف قيادته الحكيمة من اجل الوطن والمواطن.