جامعة العريش تنظم الإفطار السّنويّ الجماعيّ مع جمعيّة العاملين

أقامت جامعة العريش الإفطار السّنويّ الجماعيّ بالتعاون مع جمعيّة العاملين بالجامعة بحضور رئيس جامعة العريش الدكتور حسن الدمرداش.



وعقبِ تناول الفطورِ وجَّهَ رئيس جامعة العريش كلمته التي أشادَ فيها بدور الجمعيَّة في تنظيمِ هذا الإفطار السّنويّ لما له من أثر طيّبٍ ملموس في نفوس الجميع.



وفي خلال كلمته، أعربَ رَئيسُ الجامِعَةِ عن امتنانهِ الخاصّ للجمعيَّةِ وأعضائِها، مشيرًا إلى أهميَّةِ مثل هذا الاعتياد الحميم في تعزيز الرَّوابط الاجتماعيَّة والإنسانيَّة في بيئة العمل، كما أكَّد على أهميَّة العمل الجماعيّ، والتَّعاون بين العاملينَ في جميع الأقسامِ والكليَّات لتحقيق أهداف الجامعةِ، والارتقاء بمستوى التَّعليم والبحثِ العلميّ، كما أشادَ سيادته بالجهودِ المبذولةِ من قِبَلِ الجمعيَّة في توفير هذه الفرصةِ للتَّواصل والتَّفاعل بين العاملين في بيئة أُسرِيَّةٍ وعَائليَّةٍ، بعيدًا عن جوّ العملِ والرّسميَّاتِ الوظيفيّةِ.



كما أشارَ رَئيسُ الجامِعَةِ إلى أنَّ هذا النوع من الفعاليَّات يعزّز الرُّوح الجماعيَّة، و ويُسْهِم في تعزيز الانتماءِ والولاء للجامعةِ، ولسيناء الحبيبةِ، ومصرنا العظيمة الغاليةِ.

و في نهاية كلمتهِ شكر جميعَ العاملين على جهودهم المستمرَّةِ في خدمةِ الجامعةِ، و حرصهم وتفانيهم في تحقيق رؤيتها ورسالتها.

ومن الجديرِ بالذِّكرِ أنَّ يأتيَ تنظيم الجمعيَّة هذا الإفطار السنوي تعزيزًا لهذه الروح الجماعيَّة، وتأكيدًا لرُوح التَّواصلِ والإخاء والمحبَّة بينَ كلّ فئاتِ العاملين بالجامعة.