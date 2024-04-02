جامعة أسيوط تقيم المعرض الفني"سيمفونية بصرية" لكلية الفنون الجميلة

نظّم قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء الموافق ٢ من أبريل؛ معرض "سيمفونية بصرية"- التصوير الجداري المعاصر، ودوره في المنشآت التعليمية الجامعية - دراسة تطبيقية لمبنى كلية العلوم بجامعة أسيوط، للفنان الدكتور محسن أحمد عبد اللاه المدرس بالقسم.

ضم المعرض عدداً من الأعمال الفنية التي توضح مراحل تنفيذ جدارية كلية العلوم "علوم المستقبل"، والتي قام بتنفيذها، وتصميمها الدكتور محسن عبد اللاه، بمشاركة فريق عمل من طالبات الفرقة الرابعة بقسم التصوير، شعبة جداريات، بكلية الفنون الجميلة؛ بالتعاون مع كلية العلوم.

افتتح المعرض؛ الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بحضور الدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور عبدالحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتور محمد حلمي الحفناوي وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالحكيم وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، من اقسام كلية الفنون الجميلة.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بفكرة المعرض؛ والذي يعد توثيقاً مصوراً؛ لكافة المراحل التى مرت بها جدارية" علوم المستقبل"، والتي تقدم عملاً فنياً فريداً من نوعه داخل الحرم الجامعي بأسيوط؛ والذي تم تنفيذه، وإخراجه بأيدي أبناء الجامعة؛ مشيراً أن إدارة الجامعة لا تألو جهداً، في دعم المواهب الفنية؛ لكافة منتسبيها، وتنميتها، وتطويرها، وتشجعهم على تنظيم المعارض؛ التي تستعرض مواهبهم، وأعمالهم الفنية، واليدوية، والشخصية؛ لزيادة الوعي الفني، ورفع الذوق العام، وبث روح الفن، والجمال في النفوس البشرية.

ومن جهته؛ أشاد الدكتور جمال بدر، بالتناغم، والإنسجام، والترابط؛ الذي أظهرته الأعمال الفنية بالمعرض؛ والتي رصدت تفاصيل عمل جدارية "علوم المستقبل" ، وأظهرت الجهد الكبير الذي تم بذله؛ لخروج هذا العمل الفني بصورة مشرفة تليق بالجامعة؛ داعياً كافة طلاب الكلية إلى استغلال طاقتهم، ودراستهم، ومواهبهم الفنية في تصميم اعمال فنية تضيف قيماً؛ فنية، وجمالية للجامعة.

وأوضح الدكتور خالد صلاح؛ إن كلية الفنون الجميلة تدرك قيمة، وأهمية المعارض الفنية؛ كوسيلة تسهم في تنمية مهارات الطلاب؛ فكرياً، وأدائياً، وتمكنهم من إنتاج أعمال فنية متميزة؛ واكتساب خبرات، ومهارات متعددة فى كافة التخصصات الفنية، مؤكداً على السعي الدؤوب لإدارة الكلية؛ لتطوير كافة أساليبها، وأدواتها الفنية؛ لإنجاز الكثير من المشروعات الفنية التي تبرز القيم الرفيعة للفنون بمختلف أنواعها.



وحول تفاصيل المعرض، أشار الدكتور محسن عبداللاه؛ أن المعرص يضم (12) عملاً فنياً لمراحل عمل جدارية كلية العلوم "علوم المستقبل"وهي؛ تهيئة التصميم للتنفيذ من خلال؛ التصميم بالطباعة المعكوسة، والطباعة النصف شفافة، والطباعة الخطية، والتفريغ الخطي لأعمال الكهرباء، واللصق على الورق بالجهة الخلفية لبلاطات الموزاييك، ومرحلة التنفيذ والمتضمنة:( الخطوط، المسطحات الهندسية، العناصر المجسمة، الخلفية، البورتريه)، تثبيت الموزاييك بالغراء الأبيض على شبك من (الفايبر جلاس) ، وترقيمها؛ تمهيدا للصقها على الجدار، وتركيب البورتريه، وتشبيك الموزاييك بالغراء، وتجهيز الحائط، ولصق الموزاييك على الجدار، وتجربة إضاءة الجدارية.

جدير بالذكر؛ إن جدارية "علوم المستقبل"؛ تم تصميمها باستخدام خامة الموزاييك الزجاجي، تبلغ مساحتها (17.5م) تقريباً، وتحتوي على سبعة عناصر بشرية، لكوكبة من العلماء في مختلف التخصصات العلمية؛ إلى جانب بعض أقسام ، وتخصصات كلية العلوم المختلفة.

