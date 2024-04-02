محافظ الفيوم: مصر بسواعد وعقول أبنائها قادرة على الاستمرار في مسيرة التنمية

تقدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن قيادات المحافظة وجميع العاملين بها، وأهالي محافظة الفيوم، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، على أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب إيذاناً ببدء فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

كما توجه محافظ الفيوم بالتهنئة للشعب المصري وأهالي محافظة الفيوم، ببدء فترة رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعياً الله أن يكلل جهود الرئيس، بتحقيق آمال الشَّعب المصري وتطلعاتِه، وأن يديم على مصر وشعبها نعمة الأمن والاستقرار، مؤكداً أن مصر بسواعد وعقول أبناءها قادرة على الاستمرار في مسيرة العطاء والتنمية، وبناء الجمهورية الجديدة.