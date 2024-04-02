ads
الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

لندن تستدعي السفير الإسرائيلي بعد مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في غزة

غارة جوية إسرائيلية
غارة جوية إسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نقلت وكالة رويتزر للأنباء، خبرا مفاده أن بريطانيا استدعت السفير الإسرائيلي على خلفية مقتل عمال الإغاثة فى قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

بينما قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن ألمانيا طالبت إسرائيل بتحقيق شامل في مقتل عمال الإغاثة في غزة.

وأكدت مؤسسة ورلد سينترال كيتشن، أو المطبخ المركزي العالمي الخيري (WCK) أن ثلاثة من عمال الإغاثة السبعة الذين قتلوا في غزة أمس في غارة جوية إسرائيلية كانوا مواطنين بريطانيين، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وكانت المجموعة تتنقل في سيارتين مدرعتين تحملان شعار الجمعية الخيرية.

وقالت المؤسسة إن القتلى هم من المملكة المتحدة وأستراليا وبولندا وفلسطين، بالإضافة إلى مواطنين أمريكيين كنديين.

وقالت الجمعية الخيرية إنها علقت عملياتها في الأراضي الفلسطينية.

رويتزر السفير الإسرائيلي مقتل عمال الإغاثة غزة غارة جوية