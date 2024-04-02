مؤسسة حياة كريمة تشارك جامعة جنوب الوادي في دعم الفئات الأولي بالرعاية

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفد مكتب مؤسسة حياة كريمة بقنا؛ والذى يضم المهندس محمد عادل منسق عام محافظة قنا والدكتورة نجوى الهوارى وعضو هيئة التدريس بالجامعة ، وعدد من متطوعي المؤسسة في إطار قيام مؤسسة حياة كريمة بمشاركة جامعة جنوب الوادي في دعم الفئات الأولي بالرعاية وذلك بإمداد الجامعة بعدد 200 صندوق مواد غذائية لدعم الفئات المستحقة من أفراد الأمن الجامعي بالإدارة العامة للأمن الجامعي.



وأشاد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة خلال اللقاء بالدور الهام لمؤسسة حياة كريمة التي تثمن جهود الدولة في رعاية الأسر المستحقة والفئات الأولي بالرعاية بكافة قري محافظة قنا ودعمهم مادياً ومعنوياً للتخفيف عنهم مراعاة للظروف الاجتماعية.



كما ثمن رئيس الجامعة دور المؤسسة والقائمين عليها و متطوعيها فى تنفيذها لكافة الفعاليات والأنشطة التى تقدمها خلال شهر رمضان وخلال العام بشكل عام.



كما قام رئيس الجامعة فى إشادة منه بالعمل التطوعي والتأكيد على أهميته بمشاركة متطوعي المؤسسة فى توزيع بعض صناديق المواد الغذائية على بعض أفراد الامن بإدارة الأمن الجامعى