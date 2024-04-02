ads
الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مؤسسة حياة كريمة تشارك جامعة جنوب الوادي في دعم الفئات الأولي بالرعاية

مؤسسة حياة كريمة
مؤسسة حياة كريمة بجامعة جنوب الوادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفد مكتب مؤسسة حياة كريمة بقنا؛ والذى يضم المهندس محمد عادل منسق عام محافظة قنا والدكتورة نجوى الهوارى وعضو هيئة التدريس بالجامعة ، وعدد من متطوعي المؤسسة في إطار قيام مؤسسة حياة كريمة بمشاركة جامعة جنوب الوادي في دعم الفئات الأولي بالرعاية وذلك بإمداد الجامعة بعدد 200 صندوق مواد غذائية لدعم الفئات المستحقة من أفراد الأمن الجامعي بالإدارة العامة للأمن الجامعي.    


وأشاد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة خلال اللقاء بالدور الهام لمؤسسة حياة كريمة التي تثمن جهود الدولة في رعاية الأسر المستحقة والفئات الأولي بالرعاية بكافة قري محافظة قنا ودعمهم مادياً ومعنوياً للتخفيف عنهم مراعاة للظروف الاجتماعية. 


كما ثمن رئيس الجامعة دور المؤسسة والقائمين عليها و متطوعيها فى تنفيذها لكافة الفعاليات والأنشطة التى تقدمها خلال شهر رمضان وخلال العام بشكل عام.


كما قام رئيس الجامعة فى إشادة منه بالعمل التطوعي والتأكيد على أهميته بمشاركة متطوعي المؤسسة فى توزيع بعض صناديق المواد الغذائية على بعض أفراد الامن بإدارة الأمن الجامعى

الفئات الأولى بالرعاية جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادى شهر رمضان لمواد الغذائية مواد الغذائية