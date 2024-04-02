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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينتى البصيلية والسباعية

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان تتفقد مشروعات الخطة الإستثمارية بإدفو
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024 بمختلف مدن ومراكز المحافظة بنطاق مدينتى البصيلية والسباعية بمركز إدفو .

وأثناء الجولة التفقدية لمشروعات الخطة برفقة محمود عليان رئيس مدينة السباعية ، ونور حسانين سكرتير مدينة البصيلية أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية ، حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل .

وأشارت إلى المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية تضع أيدينا على أى أوجه قصور أو سلبيات يتم رصدها ، وتم التوجيه الفورى بتلافيها لتحقيق النجاح لهذه المشروعات وإنجازها بشكل نموذجى وفقاً للتصميمات الهندسية الخاصة بكل مشروع منها .

وقد شملت جولة نائب محافظ أسوان تفقد مشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية القديم ، وإنشاء مبنى إدارى إستثمارى بمدينة البصيلية ، وكذا تفقد المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء مجزر نصف آلى مطور بمدينة السباعية على مساحة 3 ألاف م2 ، وبتكلفة 9 مليون جنيه .

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الخطة الاستثمارية - مشروعات الخطة الاستثمارية مدينتى البصيلية والسباعية مركز إدفو أخبار محافظة أسوان