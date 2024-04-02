نائب محافظ أسوان تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينتى البصيلية والسباعية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024 بمختلف مدن ومراكز المحافظة بنطاق مدينتى البصيلية والسباعية بمركز إدفو .

وأثناء الجولة التفقدية لمشروعات الخطة برفقة محمود عليان رئيس مدينة السباعية ، ونور حسانين سكرتير مدينة البصيلية أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية ، حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل .

وأشارت إلى المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية تضع أيدينا على أى أوجه قصور أو سلبيات يتم رصدها ، وتم التوجيه الفورى بتلافيها لتحقيق النجاح لهذه المشروعات وإنجازها بشكل نموذجى وفقاً للتصميمات الهندسية الخاصة بكل مشروع منها .

وقد شملت جولة نائب محافظ أسوان تفقد مشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية القديم ، وإنشاء مبنى إدارى إستثمارى بمدينة البصيلية ، وكذا تفقد المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء مجزر نصف آلى مطور بمدينة السباعية على مساحة 3 ألاف م2 ، وبتكلفة 9 مليون جنيه .

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