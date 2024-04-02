طلب إحاطة لانتشار ظاهرة بيع الأدوية المغشوشة وغير المرخصة عبر الإنترنت دون رقابة

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة، بشأن انتشار ظاهرة بيع الأدوية المغشوشة والغير مُرخصة عبر الانترنت والقنوات التليفزيونية.

وقالت آمال رزق الله، إن سوق الدواء في مصر يعاني خلال السنوات الماضية من ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة غير المرخصة، التي يتم تصنيعها وتعبئتها بطريقة غير صحية بالمخالفة للقانون، من دون رقابة من وزارة الصحة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المصانع الخارجة عن القانون تنتج الأدوية التي يعاني المواطنون من نقصها في الأسواق بعد تعثر واردات الاستيراد الدوائية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت أن القائمون على تلك الصناعة الفاسدة يتخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية وحتى بعض القنوات الفضائية المخالفة وسيلة لترويج تلك الادوية.

وكشفت عضو مجلس النواب، أن من ضمن الأدوية المغشوشة المروج لها على الإنترنت، المنشطات الجنسية، وأدوية القلب والسكر والضغط، وأدوية علاج العقم وتأخر الإنجاب، وأدوية ألام العظام، ومستحضرات التجميل، وأدوية السمنة والنحافة، ومستلزمات العناية بالأطفال.

وتابعت "رزق الله" أن الأدوية المغشوشة تتلاعب في تركيزات المواد الفاعلة بالزيادة والنقصان، مما يُمثل خطورة في تناول هذه الأدوية التي قد تتسبب في الوفاة والذبحات الصدرية والتسمم أحيانا، مطالبة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر معالجة تلك الظاهرة الخطيرة، ووضع إستراتيجية رقابة من شأنها مواجهة ومنع توسع ذلك الأمر بشكل كامل حفاظًا على صحة المواطن.