مقترح برلماني لتنفيذ مبادرات تثقيفية وتحذيرية للتجار بالفترة المقبلة

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، استنادا للمادة 133 من الدستور وإعمالا المادة رقم 243 اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تنفيذ مبادرات تثقيفية وتحذيرية للتجار حول للسلوك التجاري الحالي والتنويه على ضرورة الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية والدينية أثناء بيع السلع، وذلك لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأشارت أمل سلامة في اقتراحها، إلى ضرورة تنفيذ مبادرات تثقيفية وتحذيرية للتجار لتعديل سلوكهم التجاري للقضاء على ظواهر الغش والاحتكار وتعطيش الأسواق وإخفاء السلع بهدف الربح، ما ينتج عنه اضطراب اجتماعي.

وقالت عضو مجلس النواب، إنه في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة إجراءات صارمة ضد كافة التجار الجشعين لإيجاد حلول مُثلى للقضاء بشكل استباقي على أي أزمة جديدة مُحتمل حدوثها، من خلال قرارها بمصادرة كافه البضائع المركونة بالموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار والتي اشتروها التجار ولكن قاموا بحجزها في الموانئ حتى يقوموا بتعطيش الأسواق مرة أخرى لكسب أموال أكثر على حساب الأمن القومي المُجتمعي والغدائي.

وتابعت عضو مجلس النواب: "نقترح على سيادتكم تنفيذ مبادرات تثقيفية وتحذيرية للتجار حول للسلوك التجاري الحالي والتنويه على ضرورة الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية والدينية أثناء بيع السلع".