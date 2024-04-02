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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان: نعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل

محافظ أسوان يترأس
محافظ أسوان يترأس الاجتماع التنسيقي للمجلس الإقليمى للصحة
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى ، وزيادة المفارم المخصصة للتخلص الآمن من النفايات ، مع البدء فى إجراءات تنفيذ مشروع المركز المتكامل لزراعة الأعضاء بمدينة أسوان الجديدة ، وخاصة زراعة الكلى ، فضلاً عن تفعيل دور إدارة العلاج الحر فى تطبيق معايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة لإنهاء التراخيص للمنشآت الصحية ، مع تأهيل الكوادر البشرية من أطقم الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين للتعامل بالسلوكيات الراقية مع الحالات المرضية ، ووضع خطط زمنية لتشغيل المستشفيات بما يساهم فى تحقيق الجاهزية الكاملة والتكامل لكافة عناصر النجاح لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل نموذجى فى ظل ما شهدته مختلف الصروح الطبية ، ودعم بعضاً منها بأماكن للسياحة العلاجية لتتحول إلى بانوراما جمالية ذات جودة عالية .

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى للمجلس الإقليمي للصحة برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبحضور أعضاء ومقرر المجلس وممثل فرع هيئة الرقابة الإدارية .

وشدد على ضرورة أن يتوازى مع ذلك وضع آلية لتفعيل دور اللجان الطبية المتخصصة للأمراض المختلفة ، وتوفير العلاج الخاص بالمرضى وذلك يتحقق من خلال ميكنة الصيدليات للسيطرة الكاملة على توافر الأدوية ، علاوة على إستكمال توفير أى من الخدمات الصحية الغير متاحة بالمستشفيات حتى يتسنى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لأبناء المحافظة ، ويساهم فى تخفيف الأعباء المالية ومشقة السفر إلى المحافظات الأخرى ، فضلاً عن تطبيق أسلوب للتعامل مع بعض الأمراض داخل منظومة التأمين الصحى الشامل من حيث الإحالات والتدخلات الجراحية ، والتعاقد مع مختلف التخصصات والإستعانة بالخبراء من خارج المحافظة ليصب كل ذلك فى صالح المواطن الأسوانى ، وأيضاً للأفواج السياحية الزائرة لعروس المشاتى .

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مستشفى أسوان للتأمين الصحى التأمين الصحي الشامل المجلس الإقليمي للصحة أخبار محافظة أسوان