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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جنوب سيناء تحتفل بتنصيب “السيسي” لفترة رئاسية ثالثة

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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شهد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، احتفالية تنصيب الرئيس لفترة رئاسية جديدة لاستكمال المشروع الوطني لبناء الدولة المصرية، والتي أقيمت بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومديري الإدارات بالمحافظة.
 

أحيا الاحتفالية فريق كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، وبدأت بالسلام الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم ، وشعر بعنوان رسالتنا ليك ماشيين معاك، مصيرنا واحد دايما وراك، مصر العظيمة مصر الأمان، بالعلم هنوصل لأبعد مكان، واغنية اول ما نبدأ بسم الله، ثم شعر للطالبة ملك محمد بعنوان قائد عظيم دايما واثقين، هتعدي بينا والله عارفين، حالفين هنبني جوانا عزيمة، نرسم حياتنا حياة كريمة، واغنية قد الدنيا ياريس.

واختتم الحفل بمقولة الرئيس السيسي" طول ما فيا الروح اعمر وابني فيكي يا بلادي"، وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالمواهب التي تتكشف يوما بعد يوم من أبناء المحافظة.

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تنصيب السيسي لولاية جديدة - جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء شرم الشيخ