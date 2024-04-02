برلمانية: أثق في قدرة الرئيس السيسي على تجاوز كافة التحديات

تقدمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على بدء ولايته الثالثة، وأداء القسم الدستوري أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات، وسنستكمل فيها مسيرة البناء والتنمية التي تجوب كافة أرجاء الوطن، مضيفة: "ولاية الرئيس السيسي الثالثة انطلاقة لجمهورية جديدة، وستشهد نقلة نوعية ونجاحات غير مسبوقة في كافة المجالات والقطاعات".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية الحكيمة حافظت على الدولة المصرية رغم التحديات والصعوبات والمؤامرات الشيطانية الخبيثة التي كانت تحاك ضد الوطن، كما حرصت أيضا على تدعيم أركان الدولة المصرية، وتحقيق أمال وطموحات الشعب المصري العظيم فى المزيد من الإنجازات.

وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "أثق تماما في قدرة القيادة السياسية على تجاوز كافة التحديات، والنهوض بمصرنا الغالية نحو التقدم والرخاء".