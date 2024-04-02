بورسعيد تستعد لافتتاح ممشى ديليسبس السياحي.. و«الغضبان»: واجهة حضارية للمدينة

تستعد مدينة بورسعيد، لافتتاح ممشى ديليسبس السياحي بعد عملية تطوير شاملة شملت البنية التحتية والمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية، يطل الممشى على المدخل الشمالي لقناة السويس والميناء السياحي، مما يجعله وجهة مميزة للسياح من مختلف أنحاء العالم.

أشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنه جرى التشغيل التجريبي لممشى ديليسبس السياحي بعد تطويره ورفع كفاءته، وذلك استعدادا لافتتاح أعمال تطوير الممشى خلال الفترة المقبلة، مشيدا بأعمال تطوير ورفع كفاءة ممشى ديليسبس، وما شهدته المنطقة من تطوير على أعلى مستوى، مما جعلها من أهم المشروعات السياحية على أرض بورسعيد.

وأكد على أن المنطقة تمثل نقطة جذب وواجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها من جهة مدخل قناة السويس، والتي تعتبر أحد المشروعات التجميلية والحضارية التي جرى إنشاؤها في بورسعيد، لتعكس تاريخ وحضارة بورسعيد، لافتًا أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الممشى السياحي شهدت استكمال تطوير ممشى ديليسبس بطول 435 مترا، كما شمل التطوير وجود أعمدة ديكورية، وشارع "انترلوك" و"بانوهات كريتال" ومقاعد.