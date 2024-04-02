خطوة للتغلب على السرطان.. وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بالمنوفية

في خطوة تاريخية لخدمة صحة المواطنين في وجه السرطان، تسعى محافظة المنوفية للنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وضع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمنوف، على مساحة على مساحة 9 آلاف م2 وبطاقة استيعابية 200 سرير، بتكلفة 2 مليار جنيه تقريبًا.

وسيُساهم المستشفى الجديد بشكل كبير في تخفيف العبء عن مستشفيات القاهرة، حيث كان على مرضى الأورام من المحافظات الأخرى السفر إلى القاهرة لتلقي العلاج، مما كان يشكل عبئًا ماديًا ونفسيًا عليهم.

ومن المقرر أن يتم تجهيز مستشفى الأورام بمنوف بأحدث التقنيات الطبية العالمية لتشخيص وعلاج الأورام، بما في ذلك أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وأجهزة العلاج الإشعاعي، فيعد مستشفى الأورام بمنوف أملًا جديدًا لمرضى الأورام في مصر، حيث سيُقدم لهم رعاية صحية عالية الجودة بالقرب من أماكن إقامتهم.

وتضم المستشفى العديد من الأقسام الطبية المتخصصة في علاج السرطان، منها جراحة الأورام وإزالة الألم، والتخدير والإنعاش، وباثولوجيا الدم، والأشعة العلاجية والطب النووي، وبائيات الأورام، وطب الأورام المعملي وسرطانات الدم، وأشعة الأورام، والأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار، والأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال، و2 غرفة عمليات كبرى، ووحدة مناظير، وعدد من أسرة العناية المركزة.