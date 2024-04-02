ads
الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة الإدارية تهنئ السيسي بعد حلفه اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم  المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أداءه اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

وقال بيان للهيئة: جاءت تتويجًا لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري؛ لتحقيق تطلعاته وآماله في استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على أمن وأمان الوطن، واستمرارًا للنهضة الشاملة التي تشهدها مصر، والتي شملت المشروعات العملاقة في كافة ربوعها، والتطوير والتحديث الشامل لمؤسسات الدولة، وتعزيز قِيَم المواطنة والانتماء لكل أبناء الوطن، وتكريس دعائم دولة القانون.

راجين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على طريق الحق بما فيه رفعة مصرنا الحبيبة ونهضتها وسلامة أراضيها.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية ، المستشار محمد سمير.

أدائه اليمين الدستورية البناء والتنمية أعضاء النيابة الإدارية