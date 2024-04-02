النيابة الإدارية تهنئ السيسي بعد حلفه اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة

تقدم المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أداءه اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

وقال بيان للهيئة: جاءت تتويجًا لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري؛ لتحقيق تطلعاته وآماله في استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على أمن وأمان الوطن، واستمرارًا للنهضة الشاملة التي تشهدها مصر، والتي شملت المشروعات العملاقة في كافة ربوعها، والتطوير والتحديث الشامل لمؤسسات الدولة، وتعزيز قِيَم المواطنة والانتماء لكل أبناء الوطن، وتكريس دعائم دولة القانون.

راجين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على طريق الحق بما فيه رفعة مصرنا الحبيبة ونهضتها وسلامة أراضيها.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية ، المستشار محمد سمير.