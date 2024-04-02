رئيس جامعة دمياط يشهد فعاليات المؤتمر العلمي لقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب

شهد الدكتور حمدان ربيع التولي رئيس جامعة دمياط اليوم 2 أبريل 2024 فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب.

استعرض المؤتمر رؤية ورسالة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب التي تهدف إلى مساعدة الدارسين علي إجادة المهارات الأساسية للغة الإنجليزية والترجمة بين الإنجليزية والعربية, وتزويد الدارسين بالمعلومات عن الأدب الإنجليزي بفروعه المختلفة , وتأهيلهم للعمل في المجالات المختلفة ذات الصلة باللغة الانجليزية كالتدريس والترجمة والسياحة وغيرها والنهوض بالبحث العلمي سواء في التخصصات اللغوية والأدبية بالقسم أو سائر أقسام الجامعة , وإعداد الكوادر اللازمة والنهوض بالدراسات العليا فيما يتعلق باللغة الانجليزية ,كما استعرض المؤتمر أنشطة القسم ومجالات العمل والمهارات المكتسبة من الدراسة به.

وخلال كلمته وجه الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بالعمل على استحداث برامج جديدة لخدمة العلملية التعليمية وطلاب الجامعة تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحلي وللنهوض بالجامعة لتتبوأ مكانة مرموقة في مصاف الجامعات العالمية.

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لترقية البعض وحصول البعض على جوائز نشر علمي وتكريم أوائل الخريجين من الكلية.