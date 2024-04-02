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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

اتحاد العمال المصريين في ايطاليا يهنئ السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة

عيسى إسكندر
عيسى إسكندر
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هنأ الدكتور عيسى إسكندر رئيس إتحاد العمال المصريين في ايطاليا ، الرئيس عبد الفتاح السيسى لأدائه اليمين الدستورية اليوم. 

وقال إسكندر إن خطاب الرئيس السيسى، أمام مجلس النواب اليوم ، تضمن  العديد من رسائل الطمأنة، ولعل أبرزها وحدة شعبنا للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التى يستحقها.
واكد  رئيس  الاتحاد  أن بيان الرئيس السيسى، تضمن رؤية واضحة في جميع القطاعات، سواء علي صعيد علاقات مصر الخارجية، وأولوية حماية وصون أمن مصر القومى، كما أنه تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، مؤكدا استمرار معركة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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