اعتقال مسلح إسرائيلي في ماليزيا لصلته بعصابة إجرامية

اعتقلت الشرطة الماليزية مسلحًا إسرائيليًا في كوالالمبور الأسبوع الماضي، ويجري التحقيق حاليًا في صلاته بعصابة إجرامية إسرائيلية.



المشتبه به، شالوم أفيتان (36 عامًا)، اعتُقل في أحد فنادق كوالالمبور في 27 مارس وبحوزته ستة مسدسات و200 رصاصة.



وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وسائل إعلام عبرية أن أفيتان عضو في عصابة إجرامية إسرائيلية كان في طريقه لاغتيال عضو من عصابة إجرامية منافسة.



لكن أفيتان قال للسلطات الماليزية إنه موجود في البلاد لمطاردة مواطن إسرائيلي آخر.



وتشكك الشرطة في رواية أفيتان ولا تستبعد احتمال أن يكون لديه خطط أخرى.



وتعتزم السلطات الماليزية اتهام أفيتان بالاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، وهي تهمة قد تشمل عقوباتها الجلد أو السجن مدى الحياة أو الإعدام.



وتعمل ماليزيا على تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود عقب اعتقال أشخاص آخرين في ظل انتقادات البلاد لتصرفات إسرائيل في حرب غزة، ليس هناك علاقات دبلوماسية بين ماليزيا وإسرائيل.