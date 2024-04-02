رئيس جامعة المنوفية: التاريخ سيظل شاهدا على دور السيسي في حماية الوطن

يتقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة القلبية بمناسبة حلف اليمين لفترة رئاسية ثالثة، متمنيا لسيادته التوفيق والسداد وان يديم علي مصر نعمة والامان في ظل قيادته الرشيدة ، مشيدا بالصفات القيادية للرئيس السيسي، وامتلاكه مقومات الزعيم والقائد الحكيم.

و ثمن الدكتور أحمد القاصد جهود فخامة الرئيس في النهوض بالدولة المصرية معربا عن ثقته في مواصلة سيادته تحقيق الإنجازات وقيادة مصر نحو مزيد من التقدم والازدهار، وبداية عهد جديد للدولة المصرية، ومرحلة قادمة تشهد استكمال خطى التنمية والبناء والتعمير في مختلف المجالات، تحت قيادته الحكيمة التي تؤمن بأن العمل الجاد والسعي المستمر نحو البناء والعمل أساس النهضة وتحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الجامعة أنّ التاريخ سيظل شاهدا على دور الرئيس السيسي في حماية الوطن والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية والعبور به إلي بر الأمان، مشيدا بما شهدته الفترة السابقة للرئيس السيسى من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة فى مختلف المجالات.

كما أكد رئيس الجامعة علي انه بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن منتسبي جامعة المنوفية يجددون العهد لفخامته علي المضي خلف قيادته، مؤكدين علي عزم الجميع على العمل الجاد من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن، حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم".